Davy v ulicích dávají Ficovi najevo, že nemůže všechno, míní slovenský tisk

Podle listu se Fico pokusil o bleskový únos státu. „Speciální operace, která do Vánoc skončí. Ale opět se projevila síla občanské společnosti. Té, kterou Fico nemůže podplatit balíčky, protože chápe, že jsme svědky drahé kampaně na úkor dalších generací,“ uvedl deník.

Sme napsal, že protesty vládu nepovalí a Fico neodstoupí, ale tisícové davy mu dávají jasně najevo, že nemůže všechno. „Že občanská společnost nebude spoléhat pouze na to, že Evropská komise dodrží své slovo a bude ráznější než před deseti lety v případě Maďarska,“ uvedl list.

Podle Sme se Fico chytil do vlastní předvolební pasti. „Momentálně nemůže útočit na podstatu protestů, protože on sám svého času tímto způsobem bojoval proti vládě. I když jeho voliči s extrémně krátkou pamětí by mu i takové obraty odpustili,“ konstatuje Sme.