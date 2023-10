Chtěl bych eutanazii, řekl u soudu řidič, který v Bratislavě v opilosti zabil pět lidí. Dostal 15 let

Bývalý generální sekretář slovenského deaflympijského výboru (orgánu sdružujícího neslyšící sportovce) u soudu přiznal vinu, projevil lítost a uvedl, že místo obětí měl zemřít on. „Kdyby se dalo, hned bych se vypnul. Pokud by byla ta možnost požádat o eutanazii, učiním tak,“ řekl Dědeček v závěrečném slovu. Požádal o odpuštění rodiče mladých studentů, kteří při nehodě přišli o život.

Dědeček by se chtěl zapojit do programů na prevenci a zákaz alkoholu. „Je otázka, zda by neměli sedět na lavici obžalovaných ti, kteří propagaci podporují alkoholu, a tak působí na mládež,“ dodal.