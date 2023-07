Češka dostala v Bratislavě záchvat. Přivolaní záchranáři ji měli vulgárně urážet

Podle matky užívá její dcera několik léků, včetně steroidů a antidepresiv. „Má Susacův syndron (autoimunitní onemocnění - pozn. red.) a nervovou poruchu,“ vysvětlila její matka. „Je to velmi zřídkavé onemocnění,“ přiblížila neuroložka Ronnie Šandorová Traubnerová. Zmíněná diagnóza ženě umožňuje v záchvatu nejdříve slyšet, až pak mluvit, tudíž komunikaci záchranářů vnímala.

Tu si ani nepřevezli do nemocnice, pustili ji ze sanitního vozu bosou. „Nechápu to, takovéto chování. Takoví lidé nemají ve zdravotnictví absolutně co dělat,“ dodala matka mladé ženy.