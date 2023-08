Bouře Hilary zavlažila Údolí smrti

Jde o první tropický systém v tomto západoamerickém státě za posledních 84 let. Poté, co se živel o víkendu silou hurikánu prvního stupně přehnal přes mexický stát Baja California, nyní putuje severně do Nevady, kde by měl podle projekce amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) během pondělí zeslábnout na tropickou depresi.