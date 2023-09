Boj o volební vítězství se na Slovensku nečekaně vyrovnává

Na třetím místě by skončilo hnutí Republika (10,2 %) a na čtvrtém strana Hlas-sociální demokracie (9,4 %). Do parlamentu by se ještě dostalo hnutí Jsme rodina (8,2 %), Křesťanskodemokratické hnutí (7,3 %), koalice Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti-Za lidi-Křesťanská unie (7,1 %), strana Svoboda a Solidarita (6,7 %) a Slovenská národní strana (5,5 %).