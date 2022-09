Blíží se čas opustit EU, prohlásil Orbán za zavřenými dveřmi

Do roku 2030 se eurozóna a možná i Evropská unie rozpadnou a do stejného data se země Visegrádské čtyřky stanou čistým přispěvatelem do evropského rozpočtu, takže bude nezbytné přehodnotit členství Maďarská v Evropské unii. Tato slova měl přednést maďarský premiér Viktor Orbán na uzavřeném setkání špiček vládní strany FIDESZ v obci Kötcse.

Foto: Theresa Wey, ČTK/AP Maďarský premiér Viktor Orbán