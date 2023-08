Berlínští policisté pomáhali přežraným mývalům z popelnic

Mývalové se vydali hledat potravu do berlínské čtvrti Prenzlauer Berg, kam se s oblibou chodí najíst i mnozí lidé. Zvířata tam vyšplhala do popelnice, v níž si našla zbytky od potravin, informovala policie na facebooku a poznamenala, že to nebyl zrovna chytrý nápad.