EU zavádí postihy proti kosovské vládě. Kvůli napětí se Srbskem

„Tato opatření se budou postupně zvyšovat s finančními a politickými důsledky, a to počínaje pozastavením návštěv, kontaktů a akcí na vysoké úrovni a také naší finanční spolupráce s Kosovem,“ řekl mluvčí Evropské komise Peter Stano podle agentury Reuters . Další detaily o opatřeních však neuvedl.

Napětí mezi Srbskem a Kosovem se zvýšilo ve středu poté, co Bělehrad oznámil, že zadržel tři kosovské policie na srbském území. To však kosovská vláda odmítla. Podle ní srbské síly zavlekly trojici policistů z kosovského území. To následovně odmítl srbský prezidenta Aleksandar Vučić. Dodal, že Srbsko je ochotné poskytnout své poznatky o incidentu mezinárodní vyšetřovací komisi.