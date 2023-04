Erdoganův vyzyvatel veřejně přiznal, že je alevita

Kiliçdaroglu veřejně potvrdil to, co mnozí věděli, i tak ale podle agentury AFP prolomil v zemi velké tabu. Video nazvané Alevita zveřejnil hlavní soupeř prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pro květnové volby ve středu večer v příspěvku na sociálních sítích, který má desítky milionů zobrazení.

„Moji drazí mladí, kteří jdete poprvé volit. Jsem alevita. Jsem upřímný muslim, který byl vychován ve víře proroka Mohameda a Alího,“ řekl Kiliçdaroglu s odkazem na dva nejvyšší představitele islámu, z nichž prvního vyznávají sunnité a druhého šíité (šíité – název ze slov šíat Alí – strana Alího, což byl zeť proroka Mohameda). „Narodil jsem se v této krásné zemi, kterou nám daroval (Mustafa Kemal) Atatürk,“ připomněl Kiliçdaroglu další velkou postavu, zakladatele Turecké republiky, která letos slaví 100 let.

Ministr vnitra Süleyman Soylu v reakci na video řekl, že se Kiliçdaroglu snaží ze sebe udělat oběť. „Pro nás to není problém,“ řekl o vyznání opozičního kandidáta. V minulosti ale Erdogan alevity kritizoval například za to, že jsou údajně nadměrně zastoupeni mezi soudci.

Kiliçdaroglu se v posledních průzkumech umisťuje na prvním místě s náskokem několika procentních bodů před Erdoganem. Podle posledního průzkumu agentury AKSOY, který ve středu zveřejnil deník Birgun, by kandidát opozice zvítězil v prvním kole se 48 procenty hlasů. V druhém kole by pak dostal 58 procent hlasů. Podle dubnové sondáže agentury MAK by Kiliçdaroglu dostal v prvním kole rovněž 48 procent hlasů. Některé dřívější průzkumy ale naznačovaly Erdoganovo vítězství v prvním i druhém kole.