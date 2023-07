Děti, které přežily 40 dní v džungli, opustily nemocnici. Do péče je chtějí prarodiče

V Kolumbii propustili z nemocnice čtyři děti, které dokázaly po pádu letadla přežít samy 40 dní v deštném pralese. Pátrací týmy objevily sourozence začátkem června, tři dívky a chlapec ve věku od jednoho roku do 13 let pak strávili více než měsíc pod lékařským dohledem v nemocnici v Bogotě. Jejich matka při havárii zemřela, o svěření do péče nyní usilují prarodiče, napsala agentura DPA.

Foto: Gustavo Petro / Twitter Děti krátce poté, co je záchranný tým objevil v džungli, kde putovaly po pádu letadla

Podle lékařů se nyní sourozencům zdravotně daří dobře, v relativně dobrém stavu ale byli i v době, kdy se je podařilo vypátrat. Tehdy média psala, že děti byly dehydrované, poštípané od hmyzu a poškrábané, ale jinak v pořádku. Zásluhu na tom podle všeho měla duchapřítomnost nejstarší 13leté dívky, která se o sestry a bratra ve věku devět, pět a jeden rok dokázala postarat. Děti pocházejí z domorodého kmene Witótů, což jim nejspíš také pomohlo, protože džungle pro ně nebyla neznámým prostředím. Malé letadlo, kterým děti letěly, se zřítilo 1. května. Při nehodě zahynul pilot, matka dětí a další dospělý. Teprve 16. května se pátrací týmy dostaly k vraku stroje a další tři týdny trvalo, než se podařilo lokalizovat děti. Operaci nazvanou Naděje s napětím sledovali lidé v Kolumbii i jinde na světě. Podle agentury DPA nyní chtějí sourozence do péče získat prarodiče, protože otec s dětmi a jejich matkou nežil.