Hrdinka Lesly. Děti po pádu letadla vedla 40 dní džunglí 13letá dívka

To potvrzují i slova vůdce domorodého kmene Guanano z oblasti Vaupés Johna Morena, kterého citoval server Cambio Colombia. „Je to panenská, hustá a nebezpečná džungle. Proto se děti musely uchýlit ke znalostem svých předků, které se naučily ve své komunitě, aby mohly přežít. Nepochybujeme, že se jim to podařilo právě díky těmto znalostem,“ uvedl s tím, že děti vychovává babička, která se v místní domorodé rezervaci velmi vyzná.