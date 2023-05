Demonstrace ve Francii: stovky zraněných policistů a zatčených lidí

Francouzi už více než tři měsíce protestují proti důchodové reformě, která prodlužuje věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Svátek práce pro ně byl další příležitostí k vyjádření nespokojenosti. Podle policejních údajů v pondělí demonstrovalo ve Francii 800 tisíc lidí, což o zhruba čtvrtinu překonalo původní policejní odhady. Pořádající odbory hovořily o 2,3 milionu účastníků a o nejsilnějších prvomájových protestech za třicet let.