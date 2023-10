Čína by mohla mít do roku 2030 tisícovku jaderných hlavic

Dvojnásobek současného stavu, tedy přes tisíc jaderných hlavic, by mohla míst do začátku příštího desetiletí Čína. Tvrdí to zpráva o čínské vojenské síle, kterou zpracovalo pro Kongres americké ministerstvo obrany.

Foto: Profimedia.cz Čínský prezident Si Ťin-pching při přehlídce čestné jednotky v Pekingu.