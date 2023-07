Cháronův dech sežehne jižní Evropu. Potrvá nejspíš až do srpna

Vedra spalující zejména jižní Evropu v příštích dnech neustoupí. Podle Světové meteorologické organizace (WMO) anticyklónu Kerberos nahradila anticyklóna Cháron, která do Evropy tlačí horký vzduch ze severní Afriky. Potrvá to nejspíš až do srpna.

Foto: Guglielmo Mangiapane, Reuters Turistka se osvěžuje vodou tryskající z fontány della Bracaccia nedaleko slavných Španělských schodů v Římě

Článek „Podle předpovědi má vedro do poloviny týdne, tedy středy 19. července, zintenzívnit v mnoha částech Středomoří včetně Řecka a Turecka,“ uvedla WMO s tím, že další pokračování mimořádných veder do srpna je ve zmíněné oblasti velmi pravděpodobné. Foto: Jon Nazca, Reuters Deštníky jako slunečníky používají turisté ve španělské Rondě, kde se teploty bíží 40 stupňům Podle serveru Euronews by teplotní maxima na Sardinii a Sicílii mohly v nadcházejících dnech vystoupat nad 48 stupňů. Evropská vesmírná agentura uvedla, že právě tam by mohli meteorologové naměřit nejvyšší teploty, jaké kdy byly v Evropě zaznamenány, informoval server. Na letišti v Katánii hořelo, možnou příčinou je vedro Zahraniční Meteorologové podle Euronews předpovídají pro Španělsko přinejmenším do čtvrtka teploty až 45 stupňů, zejména v jihovýchodní části země. V Řecku bude až 44 stupňů, na Kypru i v Turecku 42 stupňů, v Černé Hoře budou čtyřicítky a Srbsko a Rumunsko už v pondělí čelily teplotám až 39 stupňů. Foto: Stelios Misinas, Reuters Plameny pohlcují dům v řecké obci Kuvaras. Požár tam vypukl nejspíš kvůli vedru a rozdmýchává ho silný vítr Podle WMO hrozí, že letošní červenec bude nejteplejším v historii. Agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus oznámila, že i červen byl letos celosvětově nejteplejší v historii měření. Přitom loňské nejteplejší léto v historii v Evropě přispělo k úmrtí více než 60 tisíc lidí v 35 zemích. Po Cháronovi mohou být tyto statistiky ještě horší, obává se server Euronews. Teplotní rekordy Pro Evropu zatím platí 38,8 stupně naměřených v sicilských Syrakusách 11. srpna 2021. V Číně o víkendu naměřili v San-pao, které leží v provincii Sin-ťiang v Turfanské proláklině, nejníže položeném místě v Číně, na 52,2 stupně. V Údolí smrti v USA byla naměřena nejvyšší teplota na Zemi, a to 56,7 stupně v roce 1913. V Africe byl dosud nejvyšší teplota 51 stupňů naměřena v Alžírsku v srpnu 2001. V Austrálii byl více než 60 let starý rekord 50,7 stupně vyrovnání v Onslow v lednu 2022. Řekové evakuují kvůli požáru obce u Atén, s plameny bojují hasiči i v Turecku Evropa