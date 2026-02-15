Češi prohráli se Švýcarskem

Článek
Češi vedli nejprve 1:0 gólem Filipa Chlapíka z první třetiny, ale pak neustále dotahovali manko, když švýcarský tým otočil na 1:2 a po vyrovnání z hole obránce Radima Šimka si vzal rychle vedení zpět na 2:3.
Naději Čechům vykřesal Martin Nečas, který vyrovnal při hře bez brankáře v čase 58:54. V následném prodloužení ale Švýcaři strhli vítězství na svou stranu, rozhodující trefu vstřelil v 62. minutě Dean Kukan.
Česko tak skončilo v základní skupině třetí, právě za Švýcarskem, a bude čekat na výsledky večerních zápasů skupiny C, které určí soupeře našeho týmu pro předkolo play-off.
Zimní olympiáda 2026
