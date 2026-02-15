Hlavní obsah

Češi prohráli se Švýcarskem

Radim Vaculík

Čeští hokejisté prohráli v posledním utkání základní skupiny olympijského turnaje v Miláně se Švýcarskem 3:4 po prodloužení a obsadili ve skupině třetí místo se čtyřmi body. V předkole play-off narazí buďto na Německo, Lotyšsko anebo Dánsko.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP

Český hráč David Pastrňák (88) svádí souboj se Švýcarem Sandrem Schmidem (73) během utkání předkola mužského hokejového turnaje mezi Švýcarskem a Českem na zimních olympijských hrách 2026 v italském Miláně, v neděli 15. února 2026.

Článek

Češi vedli nejprve 1:0 gólem Filipa Chlapíka z první třetiny, ale pak neustále dotahovali manko, když švýcarský tým otočil na 1:2 a po vyrovnání z hole obránce Radima Šimka si vzal rychle vedení zpět na 2:3.

Naději Čechům vykřesal Martin Nečas, který vyrovnal při hře bez brankáře v čase 58:54. V následném prodloužení ale Švýcaři strhli vítězství na svou stranu, rozhodující trefu vstřelil v 62. minutě Dean Kukan.

Česko tak skončilo v základní skupině třetí, právě za Švýcarskem, a bude čekat na výsledky večerních zápasů skupiny C, které určí soupeře našeho týmu pro předkolo play-off.

Po překvapivém zaváhání porazili čeští hokejisté Francii

Zahraniční

Češi na Olympiádě 2026 v Itálii - program a výsledky

Sport.czSport.cz

Zimní olympiáda 2026

Sledujte program a průběžné výsledky olympiády 2026, která probíhá od 6. do 22. února v Itálii. Na webu Sport.cz najdete kompletní olympijský servis, včetně souhrnů a komentářů z olympijských studií.

Češi na olympiáděMedaile Program hokejeProgram biatlonuZahájení

Mohlo by vás zajímat: Oblečení českých sportovců K historii zimní olympiády

Související témata:
Milán
Hokej
Zimní olympijské hry (ZOH)
Česká republika
Reprezentace
Švýcarsko

Výběr článků

Načítám