Čaputová tvrdě proti Ficovi: Vetuje překotnou likvidaci speciální prokuratury

Hlava státu upozornila, že Rada prokurátorů tvořená reprezentanty krajských prokuratur tvrdí, že tento krok by vedl k oslabení boje proti závažné organizované kriminalitě a korupci. „Rada prokurátorů důrazně odmítá, aby k takovýmto zásadním změnám právní úpravy v oblasti trestního práva docházelo skrytým způsobem, tedy vynecháním standardního legislativního procesu,“ zdůraznila Čaputová.

Vládní návrh změn v této oblasti oslabuje podle hlavy státu také ochranu oznamovatelů korupce. „Z právní ochrany vyjímá jednu celou profesní skupinu, příslušníky policejního sboru. A to jen proto, aby byla odejmuta ochrana konkrétním vyšetřovatelům. Navíc, zákonem by se měla zrušit vydaná rozhodnutí v individuálních věcech, což představuje v právním státě retroaktivní a nelegitimní zásah do nabytých práv,“ konstatovala Čaputová.