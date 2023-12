Zraněný izraelský voják podlehl agresivní plísni

Voják byl před dvěma týdny převezen s vážnými zraněními končetin do zdravotního střediska Asuta v Ašdodu. Navzdory nepřetržité péči lékařů se ho nepodařilo zachránit. Rezistentní plíseň odolávala veškerým snahám o léčbu. O případu informoval list The Times of Israel .

Stejnou plísní se nakazilo asi deset vojáků, kteří byli převezeni do Izraele, řekl stanici KAN bývalý ředitel oddělení infekčních chorob v nemocnici Šeba. Předpokládá se, že se plíseň dostala do půdy z odpadních vod poté, co byla při bojích poškozena kanalizace. Infekce se pak dostala do ran zraněných vojáků, které nelze kvůli podmínkám na bojišti udržet sterilní.