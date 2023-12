Vánoce se letos v Betlémě neslavily

„Vidíme to na televizních záběrech z Gazy každý den. Jak vytahují mrtvé děti zpod rozbombardovaných domů. Trhá nám to srdce,“ řekl listu The New York Times evangelický pastor Munther Isaac. „Bůh je teď pod ruinami v Gaze,“ dodal s poukazem na netradiční betlém.