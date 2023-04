V Jemenu pokračuje velká výměna válečných zajatců

Letadlo s válečnými zajatci v sobotu odletělo ze Saúdské Arábie do jemenské metropole Saná, kterou mají pod kontrolou povstalci. S odvoláním na Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) to uvedla agentura AFP. Velká výměna zajatců pokračuje druhým dnem a odehrává se v době rozhovorů, jejichž cílem je ukončit konflikt, který tuto zemi pustoší už více než osm let.

Foto: Khaled Abdullah, Reuters Letadlo Mezinárodního výboru Červeného kříže s propuštěnými jemenskými povstalci.