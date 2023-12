Rodina zabitého rukojmího viní z tragédie Hamás i Izrael

„Armáda musí zajistit okamžité propuštění rukojmí a vyvodit důsledky z toho, co se stalo. Sámer tu měl být s námi,“ řekl izraelskému deníku Luftí Talalka s tím, že za smrt jeho syna podle něj mohou obě strany.

„Mohl se vrátit živý. Jsem si jistý, že neměli v úmyslu ho zabít, ale jejich úsudek měl být lepší. Není to tak, že by byl zabit během masakru (ze 7. října). Přežil 70 dní a nebylo to lehké. Určitě doufal, že se vrátí domů,“ řekl listu další příbuzný, který se představil pouze jako Amir.