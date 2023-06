Pouť do Mekky je letos největší v dějinách. Účastníci čelí 45stupňovému horku

V saúdskoarabské Mekce začala každoroční muslimská pouť hadždž, kterou má podle islámské věrouky alespoň jednou za život vykonat každý muslim, jemuž to dovoluje zdravotní stav a finanční situace. Pořadatelé letos odhadují počet účastníků na více než 2,5 milionu; pokud se to potvrdí, znamenalo by to nejvyšší účast v historii. V posledních třech letech byla účast kvůli koronavirové epidemii omezená.