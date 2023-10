„Odsuďte Hamás.“ Izraelský velvyslanec při OSN si na jednání připnul žlutou hvězdu

„Když mého dědečka a jeho děti poslali do Osvětimi, svět mlčel. Když jeho ženu a jejich sedm dětí poslali do plynových komor, svět mlčel. Když byla jejich těla spálena spolu s miliony dalších židovských dětí, svět mlčel,“ řekl Erdan a přirovnal mlčení OSN o masakru Hamásu 7. října k mlčení mezinárodního společenství o hrůzách holocaustu. Z jeho vystoupení citoval The Jerusalem Post.