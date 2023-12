Jeho smrt by urychlila válku. Vůdce Hamásu v Gaze proklouzl z pásma humanitárním koridorem

Betty Lahatová, bývalá správkyně věznice Hašaron a vedoucí zpravodajského oddělení izraelské vězeňské služby, loni podle ČTK řekla deníku Ma´ariv, že Sinvár využil pobytu ve vězení k tomu, aby se o Izraelcích dozvěděl a naučil co nejvíce. „Je to velice inteligentní člověk, který investoval do svého intelektuálního rozvoje a do důkladného poznání izraelské společnosti,“ prohlásila.