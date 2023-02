Izraelci posílají peníze na pomoc Palestincům, jimž osadníci zničili domy

Fink, který je členem středolevicové Strany práce, spustil crowdfundingovou kampaň v pondělí ráno. Přispělo do ní už přes 9000 lidí, uvedl The Times of Israel . Fink uvedl, že ho k tomu přiměly otřesné záběry vypálených domů z obce Huvára u Nábulusu.

Nicméně například poslanec vládní krajně pravicové strany Židovská síla Zvika Fogel, který podle serveru The Times of Israel předsedá parlamentnímu výboru pro národní bezpečnost, útočníky podpořil.

„Včera, terorista pocházel z Huváry. Zavřená, spálená Huvára - to je to, co chci vidět. To je jediná cesta, jak je zastrašit. Po vraždě (dvou židů), jaká se stala včera, potřebujeme hořící vesnice, když izraelská armáda nekoná,“ řekl Fogel v pondělí ráno izraelskému rozhlasu.