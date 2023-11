Izrael už má seznam dalších propouštěných rukojmí

Propuštěním další desítky rukojmích zadržovaných Hamásem v Pásmu Gazy by počet všech izraelských zajatců, které se podařilo dostat na svobodu, stoupl na 76, uvádí The Jerusalem Post.

O dalších rukojmích, která by se měla dostat domů z Pásma Gazy, a dalším prodloužení příměří odjel podle webu The Times of Israel jednat do Kataru šéf Mossadu David Barnea.