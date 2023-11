Deset propuštěných rukojmích za jeden den navíc. Netanjahu je ochoten prodloužit příměří

Jsme ochotni za každých deset našich lidí prodloužit příměří o den, ale až to skončí, hodláme obnovit válku „s plnou kapacitou“ a dosáhneme svého cíle, kterým je zničení Hamásu. Tak zní jádro telefonátu mezi Netanjahuem a Bidenem, který se uskutečnil v neděli pozdě večer středoevropského času. Informoval o něm list The Times of Israel .

Pokud by nedošlo k prolongaci dohody, příměří by skončilo v úterý ráno. Hamás v pondělí ráno signalizoval, že k prodloužení je ochoten. Pokud by teroristické hnutí přistoupilo na uvedený požadavek Izraele, teoreticky by klid zbraní mohl trvat i několik týdnů - palestinské skupiny totiž v Pásmu Gazy zadržovaly kolem 240 lidí, většinu z nich má v moci právě Hamás.