V USA schválili leqembi, zpomaluje alzheimera

Daleko skeptičtější byla Joy Sniderová, profesorka neurologie na Lékařské fakultě Was­hingtonovy univerzity v Saint Louis. „Není to lék. Nemoc to zcela nezastaví. Lidé se díky tomu nezlepší,“ řekla. Připustila ale, že leqembi zpomaluje postup nemoci v raném stadiu.

Podle společnosti Eisai, která přípravek vyvinula ve spolupráci s firmou Biogen, bude cena léčby činit 26 500 dolarů (téměř 600 tis. Kč) ročně. Zatím není jasné, zda to uhradí stát přes pojišťovnu Medicare, soukromé pojišťovny, či pacienti. Leqembi má zatím jen podmíněný souhlas. Dokud nebude plně schválen, je nepravděpodobné, že by jej Medicare hradil.

„Můžeme očekávat, že to bude trvat asi pět let, než tuto frontu zdolají všichni pacienti, kteří mají v současnosti nárok (na léčbu),“ řekl Jakub Hlávka, expert na zdravotní politiku z University of Southern California. Pokud Medicare a další pojišťovny začnou leqembi hradit, náklady by podle něj mohly činit desítky miliard dolarů ročně.