V USA mají více střelných útoků než dní v roce. Zbraně přitom mohou nosit i děti

Vysoká míra kriminality spojená s používám střelných zbraní pálí Spojené státy již několik let. Zatímco pro některé by to měl být důvod k regulaci v držení střelných zbraní a zákonů obecně, pro jiné je právě ochrana před tímto nebezpečím jedním z nejčastějších důvodů, proč střelnou zbraň vlastnit.