V Brazílii vysadili kávovníky, které mají plodit bezkofeinovou kávu

Své výpěstky teď v klíčové etapě projektu začínají na zkoušku sázet v regionech, první sklizeň čekají za dva roky. Věří i v komerční potenciál nových odrůd, napsal list The Guardian.

„Dosavadní výsledky vypadají slibně, jsme optimističtí,“ řekl Júlio César Mistro, výzkumný pracovník, který na projekt v IAC dohlíží. První sazenice dali lidé z IAC do půdy letos. Jenže kávovníku trvá obvykle dva až tři roky, než začne plodit. Výzkumníci si tedy ještě budou muset počkat, než budou moci novou odrůdu sklidit a otestovat.

Podle vědců by spotřebitelé přirozeně vypěstovanou kávu bez kofeinu uvítali. Metoda by byla ekonomicky výhodná i pro prodejce, protože přirozené pěstování by bylo levnější než odstraňování kofeinu.