V Brazílii úpí z extrémního horka na 100 milionů lidí

Kvůli ní se tzv. pocitová teplota (která odráží pocit člověka v závislosti na teplotě, větru, vlhkosti či záření) dostala až na neuvěřitelných 58 stupňů. „Na chodníku se dají smažit vajíčka,“ komentoval to O Globo.

Celkem se varování před mimořádným horkem v Brazílii týká asi 100 milionů lidí, tedy téměř poloviny populace země. Mimořádně horká vlna bude trvat nejméně do konce týdne, na pátek meteorologové v Riu předpovídají až 45 stupňů.

Jen o málo příznivější hodnoty než v Riu panují v těchto dnech v největším brazilském městě Sao Paulu. To ovšem leží ve vnitrozemí ve výšce kolem 750 metrů nad mořem.

„Když přijdu z práce domů, naložím se do chladné vody, jinak by se to nedalo vydržet. Ani spát se pořádně nedá,“ řekl agentuře AFR dvaadvacetiletý Riquelme da Silva ze Sao Paula.