USA jsou ochotné podpořit nové znění rezoluce o příměří v Pásmu Gazy

Podle diplomatických zdrojů jsou nyní Spojené státy ochotné podpořit poslední návrh textu rezoluce, hlasovat o něm by se mělo v pátek. Finální návrh vyzývá k „naléhavým opatřením“ na zvýšení obejmu humanitární pomoci, která je přepravovaná do Pásma Gazy. Poslední upravený návrh rezoluce však nezmiňuje požadavek na okamžité zastavení bojů, což je téma, které Spojené státy, hlavní spojenec Izraele, odmítají.

Jednání se v Radě bezpečnosti vedou od úterý, státy se ale zatím nedokázaly shodnout na znění rezoluce. Mezi sporné body patřil návrh, aby inspekce nákladních vozů, které vstupují do Pásma Gazy, prováděla OSN a nikoli Izrael, jak se děje v současnosti. „Oči světa jsou zaměřené na USA,“ napsala agentura AFP. Spojené státy jako stálý člen RB OSN by totiž mohly návrh rezoluce, který by Washington považoval za příliš kritický k Izraeli, vetovat.