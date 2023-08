Texasan zabil svou ženu a hodil ji do vody. Zapomněl, že má sledovací náramek

Muž z Texasu byl obviněn z vraždy své manželky poté, co její tělo hodil do jezera a nahlásil její zmizení. Když ho zatkli, uvedl, že to je proto, že tělo špatně schoval. Neuvědomil si však, že během činu měl na sobě policejní sledovací náramek.

Foto: Profimedia.cz Elektronické sledovací náramky na kotnících. Ilustrační foto

Článek Detektivům 37letý Texasan Karlton Dudley řekl, že se mu manželka po odchodu do práce neozvala a zmizela i se svou cestovní černou taškou. Podle soudních dokumentů bylo ovšem tělo v jezeře nalezeno právě v černé tašce podobné jeho popisu. Dudley se k vraždě své manželky Sarah podle deníku Dallas Morning News následně přiznal. Myslel si ovšem, že na něj přišli kvůli tomu, že tělo špatně schoval, uvedl v minulých dnech server The Messenger. Na kotníku měl sledovací zařízení Tělo bylo nalezeno 26. června v jezeře Lake Lewisville, dva dny po nahlášení zmizení ženy. Policie Dudleyho zatkla tři dny po nalezení těla. Pomohly jí údaje o tom, kde se Dudley nacházel v době jejího zmizení. Na svém kotníku měl totiž po celou dobu sledovací zařízení po předchozím trestném činu. V minulosti byl Dudley obviněn z manipulace s věcnými důkazy, jejich falšování a také ze zneužití mrtvoly. Zadržen byl také v roce 2022, a to za sexuální útok na dítě. Jeho kauce je momentálně stanovena na více než jeden milion dolarů (přes 22 milionů) a je držen ve věznici v okrese Collin, kde čeká na soud.