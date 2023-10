Střelec z newyorského metra dostal doživotí

James se podle obžaloby na střelbu pečlivě připravoval. Loni 12. dubna se přestrojil za stavebního dělníka, nastoupil do metra směrem z Brooklynu na Manhattan a počkal, až vlak vyjel ze stanice, aby lidé nemohli utéct. Pak zapálil několik dýmovnic a začal střílet. Vypálil 13 ran. Ve vagónu vypukla panika. Když vlak vjel do stanice na 36. ulici v Brooklynu, bylo v něm 10 zraněných ve věku 16 až 60 let, napsala agentura AP.