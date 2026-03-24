Sportovec bez rukou a nohou je v USA podezřelý z vraždy

Sedmadvacetiletý Webber je podezřelý z vraždy stejně starého Bradricka Wellse. Toho měl zastřelit v neděli kolem 22:25 místního času (v pondělí ve 3:25 SEČ) na okraji Baltimoru ve státě Maryland. Webber se se svou obětí údajně pohádal, zatímco řídil a Wells seděl na sedadle spolujezdce, informuje o případu deník The Guardian.
Webber posléze zastavil ve městě La Plata a po ostatních pasažérech chtěl, aby mu pomohli dostat Wellsovo tělo z auta ven. Ti odmítli a z místa utekli, zatímco Webber s Wellsovým tělem ujel. Podle úřadu šerifa okresu Charles dva ze svědků posléze zastavili projíždějící policejní hlídku a vraždu nahlásili.
O pár hodin později Webber sám zavolal policii a nahlásil, že má na dvorku tělo. Vyšetřovatelé pak došli k tomu, že jde o Wellse a na Webbera byl vydán zatykač.
Webberovo auto se našlo v Charlottesville ve Virginii přibližně 240 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno Wellsovo tělo. Webbera samotného pak místní policie objevila v nemocnici, kde vyhledal ošetření. Po propuštění z nemocnice byl zadržen a nyní čeká na převoz do Marylandu.
Přesný motiv vraždy policie nadále vyšetřuje. Uvedla jen, že se Webber, Wells a ostatní pasažéři vzájemně znali. Na sociálních sítích se mezitím objevila videa, která ukazují, že navzdory svému handicapu je Webber zdatný střelec.
SHOCKING: A man with no arms or legs who is a professional cornhole player is accused of mu*der.— RedWave Press (@RedWavePress) March 23, 2026
Fox 5 DC: "Police say [27-year-old Dayton James] Webber was in his Tesla SUV when he shot Wells in the passenger seat. He then pulled over and asked two backseat passengers to help…
V USA případ přilákal pozornost i proto, že Webber je profesionální sportovec, který už šest let soutěží v American Cornhole League. Sport cornhole spočívá v házení pytlíků se suchou kukuřicí do díry na dřevěné plošině. Navzdory tomu, že nemá ruce ani nohy, se Webber v dětství též věnoval řeckořímskému zápasu a fotbalu.
O končetiny Webber přišel kvůli bakteriální infekci, kterou se nakazil v deseti měsících. Místní kněz mu údajně dal i poslední pomazání, ale Webber po amputaci všech končetin a několika měsících v nemocnici přežil.