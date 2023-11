Sněmovna USA schválila návrh na odvrácení rozpočtové krize

Federálním agenturám dojdou peníze na platy zaměstnanců v noci na sobotu, neschválí-li do té doby Kongres nový rozpočtový návrh. Plán, se kterým přišel republikánský předseda sněmovny Mike Johnson, by části vládních složek prodloužil financování do 19. ledna a ostatním do 2. února. Zachoval by přitom rozpočtová pravidla schválená v loňském roce, kdy měli v obou komorách Kongresu navrch demokraté.