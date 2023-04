Pornohvězda si vybavuje Trumpovo černé pyžamo a Týden se žraloky

O tom, co se v průběhu následného čtyřdenního golfového turnaje stalo, se vedou vášnivé spory. Cliffordová, tehdy 27letá, později podle listu The Daily Telegraph tvrdila, že se ocitla na golfovém vozíku s Trumpem, poté se s ním vyfotografovala v místnosti s dárky a poté šla do jeho apartmá v hotelu Harrah’s s kasinem.