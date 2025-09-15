Podle Trumpa loni drogy zabily 88 procent obyvatelstva USA

Článek
K problematice drogových úmrtí v USA se 79letý Trump dostal, když odpovídal na otázky reportérů ohledně situace u pobřeží Venezuely, kam poslal sedm válečných lodí, jadernou ponorku a několik stíhaček. Americká armáda během této operace již v Karibiku potopila člun, který podle vyjádření americké administrativy převážel drogy. Pro toto tvrzení ovšem Trumpovi lidé stále neposkytli žádné důkazy.
Trump též venezuelského vůdce Nicoláse Madura veřejně viní z ovládání gangu Tren de Aragua, jenž podle něj za dovozem drog do USA stojí. Maduro toto obvinění popírá a Trumpovy kroky v oblasti označuje za nelegální, včetně zmíněného potopení člunu.
Právě na toto Madurovo stanovisko Trump odpovídal, když silně nadsadil počet drogových úmrtí v USA za uplynulý rok. „Nelegální jsou drogy na tom člunu a drogy, které posílají do naší země, a skutečnost, že kvůli drogám loni zemřelo 300 milionů lidí. To je nelegální,“ prohlásil konkrétně Trump, aniž by mu došlo, že tak označil za mrtvé drtivou většinu americké populace.
300 million people died from drugs last year according to Trump, so pretty much everybody in the U.S. I didn't even know I was sick.pic.twitter.com/uvKASyLt5C— TheRealThelmaJohnson (@TheRealThelmaJ1) September 14, 2025
Televizní stanice Fox News jeho slova zveřejnila bez jakékoliv korekce, i ona ale americké diváky pravidelně děsí řečmi o milionech lidí zabitých drogami.
Podle oficiálních údajů Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) drogy loni v USA zabily 80 400 lidí, což znamenalo meziroční propad o 27 procent oproti roku 2023, kdy si drogy vyžádaly 110 tisíc životů.
Někteří Trumpovi příznivci se prezidenta snaží na sociálních sítích hájit, že i když celou dobu mluvil o proudění drog do Spojených států, tak u čísla 300 milionů explicitně neřekl, že se má týkat pouze úmrtí v USA.
I kdyby měl Trump na mysli celou planetu, byl ale údaj byl silně nepřesný - celosvětově se počet drogových úmrtí za rok pohybuje v řádech statisíců.