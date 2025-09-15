Hlavní obsah

Podle Trumpa loni drogy zabily 88 procent obyvatelstva USA

Jaromír Moravec

Americký prezident Donald Trump v neděli opět rozpoutal debaty o svém mentálním stavu, když reportérům tvrdil, že drogy loni v USA zabily 300 milionů lidí. Podle posledního sčítání obyvatel mají Spojené státy 340 milionů lidí, drogy by tak podle tvrzení šéfa Bílého domu loni zabily 88 procent populace země.

Foto: Alex Brandon, ČTK/AP

Donald Trump

Článek

K problematice drogových úmrtí v USA se 79letý Trump dostal, když odpovídal na otázky reportérů ohledně situace u pobřeží Venezuely, kam poslal sedm válečných lodí, jadernou ponorku a několik stíhaček. Americká armáda během této operace již v Karibiku potopila člun, který podle vyjádření americké administrativy převážel drogy. Pro toto tvrzení ovšem Trumpovi lidé stále neposkytli žádné důkazy.

Trump též venezuelského vůdce Nicoláse Madura veřejně viní z ovládání gangu Tren de Aragua, jenž podle něj za dovozem drog do USA stojí. Maduro toto obvinění popírá a Trumpovy kroky v oblasti označuje za nelegální, včetně zmíněného potopení člunu.

Právě na toto Madurovo stanovisko Trump odpovídal, když silně nadsadil počet drogových úmrtí v USA za uplynulý rok. „Nelegální jsou drogy na tom člunu a drogy, které posílají do naší země, a skutečnost, že kvůli drogám loni zemřelo 300 milionů lidí. To je nelegální,“ prohlásil konkrétně Trump, aniž by mu došlo, že tak označil za mrtvé drtivou většinu americké populace.

Záhada Trumpovy velké modřiny na ruce. Bílý dům přišel s úsměvným vysvětlením

Amerika

Televizní stanice Fox News jeho slova zveřejnila bez jakékoliv korekce, i ona ale americké diváky pravidelně děsí řečmi o milionech lidí zabitých drogami.

Podle oficiálních údajů Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) drogy loni v USA zabily 80 400 lidí, což znamenalo meziroční propad o 27 procent oproti roku 2023, kdy si drogy vyžádaly 110 tisíc životů.

Někteří Trumpovi příznivci se prezidenta snaží na sociálních sítích hájit, že i když celou dobu mluvil o proudění drog do Spojených států, tak u čísla 300 milionů explicitně neřekl, že se má týkat pouze úmrtí v USA.

I kdyby měl Trump na mysli celou planetu, byl ale údaj byl silně nepřesný - celosvětově se počet drogových úmrtí za rok pohybuje v řádech statisíců.

TikTok bude v USA pokračovat. Trump se dohodl s Čínou

Ekonomika
Související témata:
USA
Donald Trump
Drogy
Venezuela
Nicolás Maduro
FOX News Channel (FNC)

Výběr článků

Načítám