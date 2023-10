Podezřelý ze střelby s 18 oběťmi byl trestán za domácí násilí

Card střílel nejméně na dvou místech. Jedním je bowlingový klub Just In Time Bowling, kde se večer konala akce pro děti. „Byly tam děti. To bylo nejhorší, vidět, jak se odtamtud hrnuly rodiny a věděly, co se tam stalo,“ řekla CNN svědkyně Nichoel Wyman Arel, která jela kolem s dcerou a kamarádkou. Viděla člověka, který byl pokryt krví. Její dcera byla vystrašená: „Začala plakat a řekla: ‚Mami, to je hrozný svět, ve kterém žijeme.‘“