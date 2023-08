Nejobávanější drogový boss Kolumbie dostal v USA 45 let

Soud v New York dnes poslal na 45 let do vězení někdejšího kolumbijského drogového barona Daira Antonia Úsugu, který je známý pod přezdívkou Otoniel. Muž svého počínání, pašování drog a vražd svých soupeřů, před soudem litoval, uvedla agentura AP. Své chování vysvětloval mimo jiné prostředím, kde se narodil. Úsuga ve své době patřil k nejobávanějším drogovým zločincům na americkém kontinentu.

Foto: Profimedia.cz Drogový baron Otoniel po zatčení v roce 2021

Článek Úsuga již dříve přiznal, že dohlížel na pašování velkého množství drog do USA a že obchodování s drogami doprovázelo „velké násilí s guerillami a kriminálními gangy“. „Omlouvám se vládám Spojených států a Kolumbie a obětem zločinů, kterých jsem se dopustil,“ uvedl Úsuga. Podle obžaloby nařizoval vraždy lidí, které vnímal jako své protivníky, a podílel se na pašování 96 tun kokainu do USA. „Narodil jsem se v oblasti velkého konfliktu a vyrostl jsem v tomto konfliktu,“ řekl bývalý drogový baron před soudem. Mladé lidi přitom vyzval, aby nešli stejnou cestou, kterou se vydal on během svého života. Ve své řeči se rovněž vyslovil pro příměří mezi kolumbijskou vládou a drogovými kartely. Argument, že za Úsugovo chování může prostředí, kde žil, odmítla soudkyně Dora Irizarryová, která poukázala, že sama vyrostla v Bronxu, tedy v newyorském obvodu známém vysokou kriminalitou. Podle ní měl Úsuga mnoho příležitostí, aby opustil život, který vedl, ale neučinil tak. Úsuga vedl drogový kartel Klan ze zálivu (Clan del Golfo), který ovládal asi 30 procent exportu kokainu z Kolumbie. Gang měl tisíce příslušníků, kteří disponovali vojenským vybavením. Otoniela dopadly kolumbijské bezpečnostní složky v roce 2021 při operaci, jíž se účastnilo na 500 vojáků a dvě desítky vrtulníků a kterou vláda označila za největší ránu drogovým kartelům od roku 1993, kdy armáda při přestřelce zabila narkobarona Pabla Escobara. Po zadržení byl Otoniel držen v bogotském vězení s nejvyšší ostrahou a v květnu loňského roku byl vydán do USA. Kolumbijské síly zadržely nejhledanějšího drogového bosse