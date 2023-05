Násilník zbil zasahující policistku v USA do bezvědomí

Při prvním výjezdu policistů na danou adresu podezřelý uprchl dříve, než hlídka dorazila. Napodruhé to byla právě Morgan Reynoldsová, která muže zastihla a pokusila se jej zadržet.

Muž na ni však brutálně zaútočil - nejprve ji udeřil pěstí do obličeje a v bití neustával ani poté, co policistka ztratila vědomí, informovala nyní o incidentu z konce dubna regionální stanice KOCO .

