Naplňte nádrž a odjeďte. V Kanadě se evakuuje kvůli ohni celé dvacetitisícové město

„Bez pořádného deště dosáhnou plameny okraje města do začátku víkendu (…) Zatím je ještě možné se bezpečně evakuovat.“ Tak zhodnotil požární situaci v okolí správního střediska kanadských Severozápadních teritorií, dvacetitisícového Yellowknifu (co do počtu obyvatel je v ČR srovnatelný třeba Mělník či Beroun), provinční ministr životního prostředí Shane Thompson ve středu večer.