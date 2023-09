Na jednání Rady bezpečnosti OSN je Zelenskyj, Lavrov zatím nepřišel

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by v rámci zasedání Rady bezpečnosti OSN měl podle avizovaného plánu zasednout u stolu spolu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Pokud by šéf ruské diplomacie dorazil, jednalo by se o první podobné osobní setkání na takto vysoké úrovni od loňského začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jednání však už začalo a Lavrov v jednacím sále není.

