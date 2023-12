Lupiči v lyžařských maskách se vloupali do domu Keanu Reevese

Dosud neznámí maskovaní lupiči se v noci na čtvrtek v Los Angeles vloupali do domu hollywoodského herce Keanu Reevese, ve kterém odcizili střelnou zbraň. Informuje o tom americký list TMZ, podle kterého to není poprvé, co někdo dům herce navštívil bez pozvání.

Foto: Profimedia.cz Hollywoodský herec Keanu Reeves