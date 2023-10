Letadlo po havárii dojelo až do hangáru a vybuchlo. Nehoda v Brazílii má dvě oběti

Dva lidé zahynuli poté, co malé soukromé letadlo vrazilo do hangáru na letišti u města Cuiabá ve středozápadní části Brazílie a po nárazu tam explodovalo. Na videu zveřejněném agenturou Reuters je vidět, jak padající letoun po nárazu do ranveje nejprve přišel o část křídla a následně odjel mimo záběr.

Letadlo v Brazílii nabouralo do hangáru a vzplálo, dva lidé nepřežili.Video: AP

Článek Na dalším záznamu už je vidět vysoké plameny a sloup hustého černého dýmu stoupající z hangáru. O život při středečním incidentu přišel dvaačtyřicetiletý pilot havarovaného stroje Beechcraft King Air C90GTi a dělník, který pracoval v hangáru. Oba byli po explozi ještě vrtulníkem převezeni do nemocnice, nakonec však svým zraněním podlehli, informoval brazilský zpravodajský web G1. „Bom Futuro lituje nehody, ke které došlo ve středu odpoledne na ranveji letiště v Cuiabá. Společnost poskytuje garážové služby a dotčené letadlo není v jejím vlastnictví. Podrobné informace o události poskytnou odpovědné orgány,“ reagovala na incident firma, které letiště patří. Incidentem se souběžně zabývají brazilští kriminalisté i regionální úřad pro vyšetřování a prevenci leteckých nehod. Při pádu letadla zemřela brazilská pěvecká „královna utrpení“