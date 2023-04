Jih a středozápad USA čelí tornádům a bouřím, Arkansas a Illinois hlásí mrtvé

Tornáda se během pátku a noci na sobotu zformovala na mnoha místech USA - podle Federálního Střediska pro předpovědi bouří (SPC) hlásí šest států dohromady přes 40 incidentů způsobených tímto živlem. Varování před tornády vydané Národní meteorologickou službou (NWS) platí v Arkansasu, Louisianě, Mississippi a Texasu až do čtvrté hodiny ranní místního času (12:00 SELČ), o hodinu dříve vyprší varování pro části států Illinois, Indiana, Kentucky a Michigan.

Nejméně dva lidé zemřeli podle CNN při tornádu ve městě Wynne ve státě Arkansas a jeden člověk v hlavním městě státu Little Rock. Na obou místech přitom živel napáchal rozsáhlé škody, odnášel střechy domů a vytrhával stromy z kořenů. Ve městě Little Rock bylo hospitalizováno okolo 30 lidí, sdělil podle agentury AFP médiím starosta města Frank Scott. Některá média s odvoláním na odhady záchranných složek a místní zdravotnické zařízení původně informovala, že v Little Rock jsou stovky zraněných. Ze záběrů z místa na sociálních sítích je patrné, že bouře v tomto městě s asi 200.000 obyvateli zničila několik domů a převracela i nákladní auta