Harry a Meghan některé Američany otravují, rýpl si guvernér DeSantis

DeSantis se také pochlubil, že jeho nedávná kniha Odvaha být volný (The Courage To Be Free) srazila z vrcholů žebříčků prodejnosti Harryho otevřené memoáry Náhradník (Spare). „Moje kniha tu jeho překonala. Jeho kniha vyšla dříve, byla číslo jedna, a když jsem se stal jedničkou já, byl jsem ještě výš než princ Harry,“ rozplýval se floridský guvernér.