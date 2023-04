Dokumenty Pentagonu zveřejnil 21letý příslušník národní gardy

Američané v souvislosti s únikem utajovaných vojenských dokumentů na internet pátrají po 21letém příslušníkovi zpravodajského oddělení letecké národní gardy v Massachusetts. Uvedl to ve čtvrtek server deníku The New York Times s tím, že se hledaný mladík jmenuje Jack Teixeira.

Foto: Patrick Semansky, ČTK/AP Pentagon