Čína nás v kosmu převálcuje, bije na poplach Pentagon

Spojené státy by mohly být v kosmu zastíněny Čínou, pokud si včas nestanoví dlouhodobé cíle při dobývání vesmíru. Mohla by se tak zopakovat situace z poloviny minulého století, kdy Sověti předběhli Američany s letem prvního člověka do vesmíru. Varovala před tím zpráva Pentagonu ze srpna 2022.

Foto: AFP PHOTO / Chinese state broadcaster CCTV, Profimedia.cz Snímek z čínské vesmírné stanice