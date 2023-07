Byli zombie a já bohyně. Američanka půjde do vězení za vraždu svých dvou dětí

To je číslo, které má symbolizovat počet pomazaných učedníků Ježíše Krista.

Během soudního procesu se ale porota dozvěděla, že Vallowová věřila, že její děti musí být „zničeny, aby mohly jít do nebe“, protože jsou zombie a ona bohyně, která byla seslána na Zemi, aby přivolala biblickou apokalypsu.

Podle Sky News to ale nebyl ten skutečný důvod, proč matka zavraždila své dvě děti. Tím pravým totiž měl být fakt, že syn s dcerou měli stát ve vztahu mezi Vallowovou a Daybellem.

„Pamatujte na to, že obžalovaná odstraní jakoukoli překážku, aby získala to, co chce. A ona chtěla Daybella,“ uvedla státní zástupkyně okresu Fremont Lindsey Blakeová.