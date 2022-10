Boeing má potíže s certifikací největšího 737 MAX

Plyne to z vyjádření amerického úřadu pro letectví FAA, o němž v minulých dnech informovala agentura Reuters. Už před tím přitom FAA sdělil, že ani nejmenší verze 737 MAX 7 nezíská certifikaci do konce roku.

Nový zákon klade větší požadavky na varovné systémy v kabině, které by Boeing splnil jen s obtížemi. Ředitel podniku Dave Calhoun již dříve vyjádřil obavy, že program MAX 10 by mohl nabrat výrazné zpoždění, pokud by nebyl zcela zrušen, jestliže Kongres neprodlouží platnost stávajících podmínek certifikace.